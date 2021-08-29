عبداللاوي يُكمل أجانب الاتفاق

المواطن - إسلام البشبيشي

نجح مجلس إدارة نادي الاتفاق في الحصول على توقيع المدافع الجزائري أيوب عبداللاوي، ليكتمل بذلك عقد أجانب النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصل النادي على عبداللاوي البالغ من العمر 28 عامًا، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق، حيث سبق له اللعب لناديي اتحاد الجزائر وسيون السويسري.

ويجيد صاحب الـ28 عامًا الذي يعتمد على قدمه اليسرى اللعب في 3 مراكز، في مركز قلب الدفاع، والظهير الأيسر، والمحور الدفاعي.

الجزائري يُكمل أجانب الاتفاق :

وأصبح أيوب عبداللاوي ثاني أجنبي يتعاقد معه الاتفاق هذا الصيف، وذلك بعد التعاقد مع السويدي روبن كوايسون، لينضم الثنائي لأجانب الفريق الخمسة الآخرين وهم الجزائري رايس مبولحي والسلوفاكي فيليب كيش والبرازيلي دي سوزا والتونسي نعيم سليتي والمغربي وليد أزارو.

مواجهتان وديتان في انتظار الاتفاق :

ومن جهة أخرى، تقرر أن يخوض فريق الاتفاق مواجهتين وديتين في إطار البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، حيث سيستضيف الاتفاق نظيره فريق الروضة يوم الأربعاء 1 سبتمبر، بينما سيواجه الاتفاق نظيره الباطن في الدمام يوم الأحد 5 سبتمبر المقبل.

راحة لمدة 48 ساعة :

ميدانيًّا، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم تدريباته على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، وذلك بعد الراحة التي تمتع بها لاعبي الفريق لمدة 48 ساعة بعد مواجهة أبها والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/ 1.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تدريب لياقي بالكرة ثم أدى لاعبو الفريق تدريب الاستحواذ من خلال مجموعتين، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الجدير بالذكر، أن اللاعب أيوب عبداللاوي، قد انتقل من اتحاد الجزائر إلى سيون السويسري في عام 2018/ 19 حتى 2020/ 21 خاض خلالها 78 مباراة، كما تدرج في المنتخبات الجزائرية السنية تحت 17 و23 عاما، ومثل محاربي الصحراء في المنتخب الرديف والمنتخب الأول.

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