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عبدالله الحافظ: الوحدة تعاون معي لأنضم إلى الاتحاد
معربًا عن سعادته بارتداء قميص العميد

عبدالله الحافظ: الوحدة تعاون معي لأنضم إلى الاتحاد

2021/08/18
الساعة 8:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالله الحافظ: الوحدة تعاون معي لأنضم إلى الاتحاد عبدالله الحافظ
المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب عبدالله الحافظ المنضم حديثًا لصفوف نادي الاتحاد رسالة إلى إدارة نادي الوحدة، وذلك بعد إتمام انتقاله لصفوف العميد.

رسالة عبدالله الحافظ

وغرد الحافظ قائلًا: ” شكرًا لإدارة الوحدة على تعاونها معي بالموافقة على انتقالي بالإعارة إلى الاتحاد، الشكر موصول أيضًا لإدارة الاتحاد والجهاز الفني والجهاز الإداري على ثقتهم فيني، فخور بارتدائي شعار العميد والله يوفقني مع زملائي اللاعبين ونسعد جمهور الذهب، أنتم سندنا”.

عبدالله الحافظ

وجاء تعاقد الاتحاد مع الحافظ لكثرة إصابات اللاعب زياد الصحفي بجانب وجود مدافع جيد يساعد المدافع المصري أحمد حجازي في صفوف الفريق.

وكانت تقارير أشارت إلى أن الحافظ صاحب الـ28 عامًا سوف ينضم للعميد لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي الوحدة، حيث يستعد اللاعب للمشاركة مع الاتحاد في نهائي البطولة العربية.

الأندية السابقة لـ الحافظ

وسبق لـ عبدالله الحافظ اللعب في صفوف أندية الهلال والاتفاق وهجر وباكوش فيريرا البرتغالي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي مساء السبت المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة في نهائي البطولة العربية.

يذكر أن نادي الاتحاد بات قريبًا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وذلك بعد أن رفع كافة المستندات المطلوبة لوزارة الرياضة لنيل الشهادة حسبما أعلن النادي أول أمس.

عبدالله الحافظ

 


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