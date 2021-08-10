عدالة واستقلالية القضاء مبعث اطمئنان في مكافحة الفساد

المواطن - الرياض

جاء إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها ليؤكد استقلال السلطة القضائية في المملكة، وهو ما يحتم على الجميع مؤسسات وأفراد مراعاة ذلك، واحترام ما يصدر منها من أحكام قضائية في مختلف الجرائم الجنائية ومنها جرائم الفساد المالي والإداري.

عدالة واستقلالية القضاء:

ويؤكد صدور الأحكام القضائية بشأن القضايا الجنائية التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سلامة إجراءاتها ومنهجيتها في تتبع وكشف وضبط جرائم الفساد المالي والإداري، وكذلك عدالة واستقلالية القضاء في المملكة مبعث اطمئنان للجميع في سبيل مكافحة الفساد المالي.

نزاهة القضاء:

وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة؛ كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء، لتصبح نزاهة القضاء في المملكة مبعث ثقة واطمئنان المجتمع من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

أحكام قضائية:

وصرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ ما أسفر عن صدور أحكام قضائية.

وقدرت الهيئة جهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الأحكام من خلال الرابط التالي: هنا.

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