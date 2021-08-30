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عرفات تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. 50 مئوية
خلال الـ 24 ساعة الماضية

عرفات تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. 50 مئوية

2021/08/30
الساعة 12:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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عرفات تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. 50 مئوية
المواطن - الرياض

نشر د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، قائمة باعلى درجات حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

أعلى درجة حرارة في العالم

وتصدرت عرفات بمنطقة مكة المكرمة قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية عالمياً، حيث سجلت 50 درجة مئوية.

وأضاف المسند: “أن مظاهر الصيف الحار جداً لا زالت هي السائدة في أجوائنا .. هذا والله أعلم”.

عرفات تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. 50 مئوية - المواطن

أقل درجة حرارة

كما نشر د. عبدالله المسند “قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس”.

عرفات تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. 50 مئوية - المواطن عرفات تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. 50 مئوية - المواطن


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