عزل عادل إمام احترازيًا في منزله خوفًا من كورونا

المواطن - متابعة

في الوقت الذي يتم فيه فرض العزل المنزلي على مصابي كورونا، خضع الفنان المصري عادل إمام لعملية عزل منزلي احترازية بالرغم من عدم إصابته بالفيروس القاتل.

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وخلال الأشهر الماضية ترددت شائعة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا لكن في كل مرة يتم نفي هذه الشائعة حيث لم يتم الإعلان رسميًا ولا من المقربين من الزعيم عن حدوث الإصابة لكن منذ فترة تم عزله في منزله وتم منعه من الخروج من المنزل كما منع الضيوف من زيارته.

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

ورغم علاقته القوية مع الفنان الراحل سمير غانم غاب الزعيم عن تشييع جنازته خوفًا من العدوى وهو ما تكرر عند وفاة دلال عبدالعزيز وقبلها وفاة رجاء الجداوي وغيرهم من مشاهير الفن والسياسة.

ويقيم عادل إمام في منزله الخاص في الساحل الشمالي مع أسرته وهو يعاني من مشاكل تنفسية وحساسية في الصدر بسبب التدخين لكن حالته الصحية بشكل عام مستقرة.

يذكر أن عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940 ويُعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية، بدأ حياته الفنية عام 1960م وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

قام إمام ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث بالثمانينيات والتسعينيات كانت أفلامه الأعلى دخلًا في السينما مما جعله متفوقًا عن بقية الممثلين.

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