علبة مياه تُغرم الباطن 10000 ريال

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا إلزاميًّا ضد نادي الباطن بدفع 10000 ريال، وذلك بعد مباراة الفريق ضد أبها بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب تغريم الباطن:

وقررت اللجنة إلزام الفريق السماوي بدفع العشرة آلاف ريال؛ بسبب قيام جمهور النادي بإلقاء علبة مياه واحدة باتجاه مقاعد البدلاء، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وفي وقت سابق، كان السماوي كشف الأربعاء الماضي عن إيراداته ومصروفاته، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي بحضور ناصر الهويدي رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وعوض الهزيمي الرئيس التنفيذي للنادي بجانب وجود ممثلي وزارة الرياضة.

17 مليون ريال عجز مالي:

ووصل إجمالي إيرادات النادي إلى 61 مليون و612 ألف و94 ريالًا أما المصروفات فوصلت قيمتها إلى 78 مليونًا و696 ألفًا و765 ريالًا بعجز مالي قدره 17 مليون ريال.

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