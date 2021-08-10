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عمالية الرياض تنهي مستحقات 1185 متوفًى بأكثر من 35 مليون ريال
الإدارة تتولى مهام استقبال بلاغات التغيّب والتعامل معها

عمالية الرياض تنهي مستحقات 1185 متوفًى بأكثر من 35 مليون ريال

2021/08/10
الساعة 10:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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عمالية الرياض تنهي مستحقات 1185 متوفًى بأكثر من 35 مليون ريال الموارد البشرية
المواطن - واس

تمكّنت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الهجري المنصرم 1442 هـ من إنهاء طلبات مستحقات 1185 من العمالة المتوفين بأكثر من 35 مليون ريال، بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.

إنجازات إدارة العلاقات العمالية: 

ويأتي ذلك ضمن إنجازات إدارة العلاقات العمالية بمنطقة الرياض التي تتولى مهام استقبال بلاغات التغيّب والتعامل معها وتصفية مستحقات المتوفين من العمالة، بالإضافة إلى نقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل، ومنح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ورغبة الوافد في الخروج النهائي.


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