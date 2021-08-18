عمره 10 سنوات.. نواف الشمري أصغر متطوع في حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

سجل المتطوع نواف الشمري حضوره في مركز اللقاحات في مدرسة عبدالرحمن الغافقي كأصغر متطوع في محافظة حفر الباطن.

مسيرة نواف الشمري مع التطوع

وفي حديث لـ “المواطن” ذكر نواف بن طلال الشمري أنه يبدأ عمله في مركز اللقاحات منذ الصباح وحتى الظهر وهو طالب في الصف الخامس الابتدائي وأحب العمل التطوعي من والده الذي يعمل صيدليًا في وزارة الصحة وكذلك في منصة التطوع الصحي.

تنظيم المستفيدين

وذكر نواف أنه يعمل في المركز على تنظيم المستفيدين وشرح لهم خط السير بدءًا من دخولهم إلى غرف التطعيم وبعدها الذهاب إلى تسجيل البيانات الشخصية ومن ثم المغادرة.

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