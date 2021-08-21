عمر السومة يغيب عن 4 مباريات لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

سيغيب النجم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، عن 4 مباريات لفريقه في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد إصابته في مباراة الحزم.

عمر السومة يغيب لمدة 4 أسابيع:

وكان الأهلي أعلن عن إصابة السومة بتمزق من الدرجة الثانية، ليغيب عن الراقي لمدة شهر أي 4 أسابيع من أجل التعافي والتأهيل للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

المباريات التي يخوضها الأهلي بدون السومة:

وسيغيب السومة عن المباريات الأربع المقبلة لـ الراقي بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين وهي “ضمك بالجولة الثالثة، التعاون بالجولة الرابعة، الفتح في الجولة الخامسة، الفيحاء في الجولة السادسة”.

وكان السومة بكى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحزم التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وسجل لـ الأهلي في شباك الحزم كل من أليوسكي والبرازيلي باولينيو، بينما سجل لفريق الحزم كارلوس ستراندبيرج واللاعب أولا جون.

ويرتبط السومة بعقد مع الراقي ينتهي في صيف عام 2024.

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