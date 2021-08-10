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عمومية الاتحاد عن بُعد الأحد

عمومية الاتحاد عن بُعد الأحد

2021/08/10
الساعة 8:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عمومية الاتحاد عن بُعد الأحد أنمار الحائلي
المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قبل قليل، عن موعد عقد الجمعية العمومية العادية، وكافة التفاصيل الخاصة بها.

جدول أعمال عمومية نادي الاتحاد:

ودعا نادي الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية عادية، مشيرًا إلى أنها ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس، عند الساعة السابعة والنصف مساء عن بُعد.

أنمار الحائلي
أنمار الحائلي

وأوضح جدول الأعمال وفق المادة 15 من اللائحة الأساسية للأندية، وجاء كالتالي؛ إعلان انعقاد الجمعية العمومية، اعتماد جدول الأعمال، خطاب رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة الفني والمالي عن موسم 2020/ 2021.

كما سيتم عرض القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 2021، والمصادقة على تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء أو مجلس إدارة نادي الاتحاد.

ادارة نادي الاتحاد برئاسة انمار الحائلي
اجتماع الإدارة

شروط حضور الجمعية العمومية:

وكشف النادي عن شرطين من أجل حضور الجمعية العمومية، وهما؛ مرور 3 أشهر من تاريخ قبوله حتى تاريخ الانعقاد، ويحق لعضو الجمعية الحضور مباشرة للاجتماع بعد سداد المقابل المالي للعضوية لمدة 4 سنوات قادمة.


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