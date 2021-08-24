عمومية النصر العادية غدًا في الـ6 مساءً

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر- قبل قليل- عن الموعد الجديد لعقد جمعيته العمومية العادية بعد أن كانت تأجلت بالفترة الأخيرة.

الأربعاء موعدًا لـ عمومية النصر العادية:

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن اجتماع الجمعية العمومية العادية سيكون غدًا الأربعاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

وسيركز الاجتماع على مناقشة 5 محاور، وهي “عرض الميزانية المدققة من تاريخ 30 يونيو الماضي حتى الأول من يوليو الماضي، عرض الالتزامات التي على النادي حتى تاريخ 30 يونيو الماضي، عرض الميزانية التقديرية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، عرض خطة النادي المستقبلية، مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة”.

العالمي ينال الكفاءة:

وكان نادي النصر حصل على شهادة الكفاءة المالية الجمعة قبل الماضية بعد سداد كافة الديون والمستحقات التي كانت عليه.

وبوقت سابق، كانت جماهير العالمي طالبت بإقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز، بعد الخسارة من الفيصلي بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودشنت جماهير العالمي الجمعة الماضية وسمًا بعنوان “باولو فونسيكا مطلب نصراوي”، حيث يريد جمهور الأصفر من إدارة مسلي آل معمر التحرك وضم المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي.

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