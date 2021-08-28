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عودة آمنة حضورية لطلاب وطالبات تعليم النماص
وسط استعدادات كبيرة واحترازات

عودة آمنة حضورية لطلاب وطالبات تعليم النماص

2021/08/28
الساعة 11:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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عودة آمنة حضورية لطلاب وطالبات تعليم النماص
المواطن - عسير

تستقبل مدارس تعليم النماص طلابها وطالباتها يوم غد الأحد، بجميع المدارس المتوسطة والثانوية، وسط استعدادات كبيرة واحترازات وفق البروتوكولات الوقائية المبلغة من هيئة الصحة العامة لعودة حضورية آمنة.

تهيئة المباني: 

وعملت الإدارة على تهيئة المباني ومرافقها ومراكز اللقاحات من وقت مبكر، حيث تم عقد اجتماعات لجان الاستعداد للعام الجديد برئاسة مدير التعليم عمر بن هجاد الغامدي للوقوف على أبرز الجهود والأعمال المنجزة ومتابعة مؤشرات أداء الأقسام والإدارات، وأيضًا عقد ورش عمل لقادة وقائدات المدارس تناولت عدة محاور منها الخطط الدراسية وتحصين الطلبة والطفولة المبكرة والنقل المدرسي والدليل التشغيلي، وعمل قسم المستودعات على مواصلة ترحيل وتوزيع المقررات الدراسية لجميع المراحل إلى جميع المدارس في القطاعات الثلاثة بمتابعة من مدير التعليم والمساعدين ضمن جولات تفقدية للمدارس والمستودعات ومراكز اللقاح.

عودة آمنة حضورية لطلاب وطالبات تعليم النماص - المواطن

توجيه أمير عسير: 

كما وجه أمير منطقة عسير بتحديد عدد من المراكز الصحية لاستقبال وتحصين منسوبي ومنسوبات تعليم النماص ويستمر العمل بها لمدة أسبوعين (مركز وادي زيد- مركز بني عمرو- مركز نشيان- مستشفى تنومة).

جدير بالذكر أن مدارس تعليم النماص تعد نموذجًا مميزًا في الاستعداد للعام الجديد والذي وثق ذلك عدد من القنوات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة.

عودة آمنة حضورية لطلاب وطالبات تعليم النماص - المواطن

عودة آمنة حضورية لطلاب وطالبات تعليم النماص - المواطن

 


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