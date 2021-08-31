عودة الحركة الجوية في مطار أبها بعد إسقاط مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي

المواطن - عسير

رصدت قناة “الإخبارية”، انتظام حركة الملاحة الجوية وحركة السفر في مطار أبه الدولي بمنطقة عسير، بعد إسقاط مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية في محاولة لاستهداف المطار.

فيديو | مراسل #الإخبارية من مطار #أبها الدولي يرصد حركة الملاحة الجوية بعد عودتها بشكلها الطبيعي pic.twitter.com/4ieAGsEDky — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 31, 2021

إسقاط مسيرة حوثية

وأعلن تحالف دعم الشرعية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت شن هجوم على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال التحالف إن محيط المطار شهد “تناثر الشظايا” من جراء اعتراض الطائرة، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

جرائم حرب

واعتبر التحالف أن محاولة الميليشيات الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمده “جريمة حرب”.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أيضا اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات باتجاه نجران، جنوبي المملكة.

وقال التحالف: “نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف أن “كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيات”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة