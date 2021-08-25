غدًا انطلاق معسكر نخبة دوري المدارس في إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

سينطلق معسكر نخبة اللاعبين الموهوبين في دوري المدارس التدريبي غدًا الخميس في إسبانيا، وذلك تحت قيادة المدرب الإسباني ياجو أزون.

أسماء لاعبي دوري المدارس المشاركين في المعسكر:

وكشف الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” أن المدرب الإسباني أزون سيُشرف تدريبيًّا على 19 لاعبًا من دوري المدارس وهم “مالك حمزة، سعيد العامري، علي سالم، فهد تركي، علوي حسن، خالد عبدالمحسن، عبدالصمد القحطاني، بهيان القحطاني، جواد العلوي، فهد الشايع، عبدالله ربيعة، فيصل عبدالرزاق، فراس توفيق، عبدالله العلي، عبدالله البليهي، إبراهيم عقيل، حمزة شحاتة، عبدالرزاق عواجي، رويد الهوساوي”.

خبرات المدرب الإسباني أزون السابقة:

وسبق للمدرب ياجو أزون أن عمل كمدرب ومديرًا رياضيًّا في ناديي برشلونة الإسباني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وبوقت سابق، كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن خطة الوزارة لـ إعداد جيل جديد من الموهوبين للمنافسة على الألقاب خلال السنوات المقبلة.

وأكد وزير الرياضة، على أنه تم إطلاق برنامج الابتعاث بتدريب وتأهيل 42 لاعبًا سعوديًّا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 20 عامًا من خلال معسكر دائم في إسبانيا، ما يساعد عن تطويرهم.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى أن أكاديمية مهد تستهدف اكتشاف المواهب الرياضية والوصول لأكثر من 1.7 مليون موهوب في 21 رياضة حتى عام 2025.

وأوضح الفيصل أن تركيز الأندية على كرة القدم فقط أضاع العديد من المواهب، مشيدًا في الوقت ذاته برؤية المملكة 2030 التي أعادت اكتشافهم مجددًا.

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