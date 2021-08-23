‎الرئيسية
جديد الأخبار
غرفة القصيم تطلق برنامجها التدريبي المجاني “تدريب وإلهام”
يستمر 7 أيام بعدد 11 لقاءً تدريبياً

غرفة القصيم تطلق برنامجها التدريبي المجاني “تدريب وإلهام”

2021/08/23
الساعة 12:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
غرفة القصيم تطلق برنامجها التدريبي المجاني “تدريب وإلهام”
المواطن - واس

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أمس، برنامجها التدريبي المجاني صيف غرفة القصيم “تدريب_وإلهام” – عن بعد -، ويستمر 7 أيام بعدد 11 لقاءً تدريبياً.

لقاءات وبرامج تدريبية

وأوضح مدير إدارة التدريب بالغرفة سعود أباالخيل، أن هذه اللقاءات والبرامج التدريبية تأتي عقب النجاح الذي حققته الغرفة في طرح العديد منها خلال الفترة الماضية وما شهدته من تفاعل كبير من المشاركين والمشاركات، حيث حرصت غرفة القصيم لإطلاق مبادرات جديدة من تلك اللقاءات والبرامج النافعة والمفيدة للجنسين، تنوعت ما بين دورات إدارية واقتصادية واستشارية ومهنية.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

أكثر من 145 خدمة ضمن منصة فسح

استضافت غرفة القصيم اليوم مدير عام جمرك مطار