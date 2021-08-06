غوغل تحذر : توقف بعض أجهزة الأندرويد عن العمل قريبًا

المواطن- متابعة

حذرت غوغل مستخدمي نظام التشغيل أندرويد 2.3.7، أو الأقدم، من أنها لن تسمح لهم بتسجيل الدخول إلى حسابات وخدمات غوغل اعتبارًا من 27 الشهر المقبل.

وأفادت الشركة: كجزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على أمان مستخدمينا، لن تسمح غوغل بعد الآن بتسجيل الدخول على أجهزة أندرويد، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 2.3.7 أو الأقدم منه، اعتبارًا من 27 سبتمبر 2021، وإذا سجلت الدخول إلى جهازك بعد 27 سبتمبر، فقد تواجه إشعار خطأ فيما يتعلق باسم المستخدم أو كلمة المرور عند محاولة استخدام منتجات وخدمات غوغل مثل Gmail ويوتيوب والخرائط.

عدد مستخدمي نظام الأندرويد القديم

ولإعطائك فكرة عن مدى تأثر الجهاز بهذا التغيير، تم إصدار أندرويد 2.3.7 منذ ما يقارب 10 سنوات، ولكن نظرًا لوجود أكثر من ثلاثة مليارات من أجهزة أندرويد النشطة في الوقت الحالي، فمن المحتمل أن يؤثر هذا التغيير على عدد كبير من المستخدمين الذين ربما لا يزالون متمسكين بالتكنولوجيا القديمة.

وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد 2.3.7 أو الأقدم منه بعد الموعد النهائي المحدد في 27 سبتمبر، فستظل قادرًا على استخدام بعض خدمات غوغل إذا سجلت الدخول على متصفح جهازك، وفقًا للشركة، لكن الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 3.0 (هني كومب) ستظل قادرة على تسجيل الدخول إلى حسابات غوغل، لذلك عليك تحديث جهازك الأقدم.

وتؤكد الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، أن هذا الإجراء يرجع إلى جهودها للحفاظ على سلامة المستخدمين، بحسب موقع The Verge التكنولوجي.

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