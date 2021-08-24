غوميز عن تجربة الهلال: قصة رائعة غيرت حياتي

المواطن - مروة نبيل

أعرب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز عن سعادته بالثلاث سنوات التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتتويج بالعديد من البطولات.

It has been 3 yrs since I left for a land and a culture that was unknown to me.

A wonderful story.

I can’t thank you enough for giving me the opportunity to live in this country, and to fight for @Alhilal_FC .

I have experienced a lot of emotions and won many titles. 🏆🦁💙🇸🇦 pic.twitter.com/cHyoBVa32O — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 24, 2021

غوميز يُشيد بتجربته مع الهلال:

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز أهدافه ولقطاته مع الهلال، وعلق قائلًا: “أكملت الآن 3 أعوام مُنذ أن توجهت لمنطقة وثقافة لم تكن معروفة لي، قصة رائعة غيرت حياتي”.

وأضاف تغريدته قائلًا: “ليس بوسعي أن أشكركم بما فيه الكفاية على منحي هذه الفرصة للعيش في هذه الدولة الجميلة والقتال لأجل الهلال، النادي الذي حظيت فيه بالكثير من العواطف وحققت فيه الكثير من البطولات”.

واختتم بافيتيمبي غوميز صاحب الـ36 عامًا، قائلًا: “أريد أن أعبر لكم جميعًا عن شكري وامتناني لهذا اليوم، المجد أزرق (24 أغسطس 2018)”.

المهاجم الفرنسي يتألق مع الهلال:

وانضم المهاجم الفرنسي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قادمًا من غلطة سراي صيف عام 2018، وتوج بالعديد من البطولات، ومنهم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرتين، كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا.

وشارك بافيتيمبي غوميز في 131 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وساهم في تسجيل 121 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 104 مرات، وقدم 17 تمريرة حاسمة.

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