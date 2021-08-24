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غوميز عن تجربة الهلال: قصة رائعة غيرت حياتي
معربًا عن سعادته بالتتويج بالألقاب

غوميز عن تجربة الهلال: قصة رائعة غيرت حياتي

2021/08/24
الساعة 9:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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غوميز عن تجربة الهلال: قصة رائعة غيرت حياتي احتفال غوميز - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

أعرب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز عن سعادته بالثلاث سنوات التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتتويج بالعديد من البطولات.

غوميز يُشيد بتجربته مع الهلال:

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز أهدافه ولقطاته مع الهلال، وعلق قائلًا: “أكملت الآن 3 أعوام مُنذ أن توجهت لمنطقة وثقافة لم تكن معروفة لي، قصة رائعة غيرت حياتي”.

وأضاف تغريدته قائلًا: “ليس بوسعي أن أشكركم بما فيه الكفاية على منحي هذه الفرصة للعيش في هذه الدولة الجميلة والقتال لأجل الهلال، النادي الذي حظيت فيه بالكثير من العواطف وحققت فيه الكثير من البطولات”.

واختتم بافيتيمبي غوميز صاحب الـ36 عامًا، قائلًا: “أريد أن أعبر لكم جميعًا عن شكري وامتناني لهذا اليوم، المجد أزرق (24 أغسطس 2018)”.

الهلال
المهاجم الفرنسي – المصدر spl

المهاجم الفرنسي يتألق مع الهلال:

وانضم المهاجم الفرنسي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قادمًا من غلطة سراي صيف عام 2018، وتوج بالعديد من البطولات، ومنهم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرتين، كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا.

وشارك بافيتيمبي غوميز في 131 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وساهم في تسجيل 121 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 104 مرات، وقدم 17 تمريرة حاسمة.

غوميز
مهاجم الهلال – المصدر @SPL


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