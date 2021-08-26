غياب فهد المولد عن مباراة الفيصلي رسميًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد قبل قليل عن غياب فهد المولد عن مباراة الفيصلي غدًا الجمعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف النادي في بيانه أن المولد صاحب الـ27 عامًا سيغيب عن مواجهة الفيصلي بسبب اعتذاره لظروف خاصة.

سبب الانتقادات المواجهة لـ فهد المولد

وكان المولد تعرض لانتقادات لاذعة مساء السبت الماضي، وذلك بعد خسارة الفريق لنهائي البطولة العربية ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وتمكن الرجاء من الفوز على الاتحاد بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين بـ 4 أهداف لكل منهما.

وكانت جماهير الاتحاد، طالبت المولد بضرورة الرحيل عن النادي كونهم لم يعد بمقدورهم تحمل هبوط مستواه، الذي سيؤثر بالسلب على نتائج الفريق الكروي الأول بالنادي.

يذكر أن اسم فهد المولد كان ارتبط مؤخرًا بالانتقال إما إلى النصر أو الهلال، مع اقتراب النصر من ضم اللاعب، كون النصر لن يمانع إجراء صفقات تبادلية مع الاتحاد لإتمام الصفقة.

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي

جدير بالذكر أن الاتحاد يواجه الفيصلي غدًا في السابعة مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين، حيث تُقام المباراة في المجمعة.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد قرر في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي ليتولى المدرب الوطني حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول بشكل مؤقت.

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