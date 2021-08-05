فابيو ليما يصدم الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الإماراتي صاحب الأصول البرازيلية فابيو ليما أصبح قريبًا من البقاء مع فريقه الحالي الوصل الإماراتي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الاتحاد أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع ليما لتدعيم الجانب الهجومي لديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ليما سيجدد مع الوصل لـ 4 سنوات:

ولكن ذكر الحساب الرسمي لـ قناة أبو ظبي الرياضية أن اللاعب ليما سيجدد عقده مع الوصل لمدة 4 سنوات ليُنهي الجدل حول اقترابه من الرحيل عن الأصفر الإماراتي.

وكان وليد الشامسي وكيل اللاعب صاحب الأصول البرازيلية أكد خلال تصريحات صحفية أن موكله ليما الذي يحمل الجنسية الإماراتية لا يفكر على الإطلاق في مغادرة الوصل.

ونجح ليما صاحب الـ28 عامًا في التألق مع الوصل، منذ الانضمام له في عام 2014، كما مثّل منتخب الإمارات مؤخرًا وذلك بعد حصوله على الجنسية الإماراتية نظرًا لتواجده في البلد مدة تجاوزت الـ5 سنوات.

أرقام فابيو ليما مع منتخب الإمارات:

وتمكن فابيو ليما من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين للمنتخب الإماراتي خلال 10 مباريات دولية رسمية خاضها مع الأبيض الإماراتي.

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