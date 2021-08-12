فايز المالكي: المرور استدعاني وأخذت مخالفة بسبب السناب

المواطن - الرياض

أعلن الفنان فايز المالكي تسجيل مخالفة مرورية عليه بعد تصويره أحد مقاطع الفيديو أثناء قيادته للسيارة وبثها عبر تطبيق سناب شات.

وقال المالكي عبر تويتر :اليوم استدعاني المرور بسبب التصوير بالسناب أثناء القيادة. وتابع: سعيد جدًا بهذه المتابعة من رجال المرور لسلامتنا جميعًا.

ونصح المالكي الجميع بعدم التصوير أثناء القيادة بالقول : نصيحة للجميع عدم استخدام الجوال أو التصوير أثناء القيادة “وأخذت مخالفة عليها”

قيمة غرامة فايز المالكي

يذكر أن الإدارة العامة للمرور أوضحت في وقت سابق أن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح بين 500 و900 ريال.

المخالفات المؤثرة في السلامة العامة

وكانت الإدارة العامة للمرور حددت المخالفات المؤثرة في السلامة العامة منها: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.

كما شملت المخالفات المرورية طمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة دون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا/ الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف).

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