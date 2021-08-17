فرانس برس: طالبان تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين

المواطن - متابعة

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين، وحثت على “العودة إلى العمل”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

السيطرة على العاصمة

وجاء ذلك بعد دخول طالبان العاصمة الأفغانية في أعقاب انهيار الحكومة ومغادرة رئيس البلاد أشرف غني للقصر الرئاسي إلى خارج البلاد، ليضع مقاتلو طالبان عقب ذلك أيديهم على القصر، ويسيطروا على العاصمة.

مجلس لحكم البلاد

كما كانت حركة طالبان قد أعلنت عن بسط سيطرتها على أفغانستان بالكامل وانتقال إدارة البلاد حتى اتضاح نظام الحكم فيها إلى مجلس يضم شخصيات سياسية عدة، بينهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

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