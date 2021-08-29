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فندق بالجوف يقدم الضيافة من منتجات المزارعين المحليين
لتشجيع المنتجات المحلية ضمن حملة هذا موسمها

فندق بالجوف يقدم الضيافة من منتجات المزارعين المحليين

2021/08/29
الساعة 6:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فندق بالجوف يقدم الضيافة من منتجات المزارعين المحليين
المواطن - الرياض

في بادرة مشجعة قدم أحد الفنادق بالجوف الضيافة للنزلاء من منتجات المزارعين المحليين لهذا الموسم بعد أن وضعها بطريقة لافتة تجذب أنظار الزوار وتحفزهم على تذوقها.

تفاعل وزير البيئة

وقد تفاعل وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي مع ما قام به الفندق حيث علق بالقول: سرّني ما رأيته من فندق النزل في منطقة الجوف أثناء زيارتي لها؛ حيث تم تقديم الضيافة للنزلاء من منتجات المزارعين المحليين لهذا الموسم وهو أمر يشكرون عليه؛ لدعم وتسويق المنتج المحلي الذي نطمح له في حملة: “هذا موسمها“.

فندق يقدم الضيافة من منتجات المزارعين المحليين


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