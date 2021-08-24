فواز الطريس ينضم إلى الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

أعلن وكيل اللاعبين رفيع الشهراني عن انضمام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فواز الطريس إلى صفوف الفيحاء رسميًّا.

فواز الطريس إلى الفيحاء

وقال رفيع الشهراني: “من الجميل أن يكون لدى اللاعب شخصية وثقة في نفسه بأن يخوض محطة جديدة لإيمانه بإمكانياته وقدراته خصوصًا إن كان هناك زخم من اللاعبين الكبار في النادي والخانة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “موكلي فواز الطريس إعارة لنادي الفيحاء (شكرًا) إدارة نادي الهلال على منحه هذه المساحة لرغبة الذات كل التوفيق لك يا بطل”.

وكان فواز الطريس قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صيف عام 2020، قادمًا من الاتفاق، بعقد يمتد حتى عام 2023، ولكن لم يشارك باستمرار، ما دفعه للرحيل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيحاء هذا الموسم:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الاتحاد بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية إيجابيًّا مع الفتح.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، قبل أن يواجه الطائي متذيل الترتيب بدون رصيد، يوم الجمعة المقبل.

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