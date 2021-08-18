فيسبوك تحذف 20 مليون معلومة مضللة عن فيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الأربعاء، أنها حذفت 20 مليون منشور على شبكتها للتواصل الاجتماعي وتطبيق مشاركة الصور “إنستجرام” بسبب انتهاك القواعد الخاصة بالتضليل بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) منذ بدء تفشي الوباء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، قولها: إنها أضافت معلومات إلى أكثر من 190 مليون منشور مرتبط بكوفيد-19 على فيسبوك، صنفها شركاء من طرف ثالث يقومون بالتحقق من الحقائق على أنها خاطئة أو غير مكتملة.

تقرير فيسبوك الفصلي:

وتم الكشف عن البيانات التي تغطي الإجراءات التي تم اتخاذها حتى شهر يونيو، اليوم، في إطار تقرير فيسبوك الفصلي لتطبيق المعايير المجتمعية.

وتسعى شركة فيسبوك إلى التعامل مع الانتقادات التي تعرضت لها، نظرًا إلى استخدام منصاتها لنشر الخوف بشأن اللقاحات ومعلومات مضللة بشأن فيروس كورونا.

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