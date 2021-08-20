فينسينت أبو بكر: كنت سيئًا أمام الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

اعترف اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر أنه كان سيئًا في مباراة الفيصلي التي انتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 2-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هزيمة غير متوقعة

وتحدث اللاعب الكاميروني لـ قناة SSC قائلًا: “أعترف كنت سيئًا للغاية والهزيمة كانت غير متوقعة، أعتذر لجماهير النادي”.

فينسينت أبو بكر يعتذر

وأضاف مهاجم النصر: ” لدينا عمل نقوم به في الجولات المقبلة، وأكرر اعتذاري مرة أخرى لجماهير النادي”.

وكان الكثير من جمهور العالمي اعترض على عدم ذهاب الحكم ماجد الشمراني في الكثير من الحالات في المباراة التي استوجبت الذهاب إلى تقنية الفيديو في مباراة الفيصلي.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون الخميس المقبل بالجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

يذكر أن اللاعب الكاميروني كان انضم إلى النصر في صيف 2021 قادمًا من صفوف نادي بيشكتاش التركي.

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