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في اتصال هاتفي.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت لوفاة الشيخة بدرية الصباح

في اتصال هاتفي.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت لوفاة الشيخة بدرية الصباح

2021/08/25
الساعة 4:33 مساءً
- ‎فيالملك سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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في اتصال هاتفي.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت لوفاة الشيخة بدرية الصباح
المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

أمير الكويت يشكر الملك سلمان

وقد عبر سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، سائلا الله أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية.


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