قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة

المواطن - الرياض

استقبل معالي قائد الجيش الباكستاني، الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي بجمهورية باكستان الإسلامية.

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قائد الجيش الباكستاني يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين وسبل دعمه وتطويره على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/lIWAGQbntH — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) August 16, 2021

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال الوفد المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة وكبار الضباط من الجيش الباكستاني.

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