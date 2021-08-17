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قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة
بحثا الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة

قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة

2021/08/17
الساعة 12:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة
المواطن - الرياض

استقبل معالي قائد الجيش الباكستاني، الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي بجمهورية باكستان الإسلامية.

قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة - المواطن

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.

قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة - المواطن

حضر الاستقبال الوفد المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة وكبار الضباط من الجيش الباكستاني.

قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة - المواطن


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