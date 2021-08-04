قائد الجيش البريطاني: حان وقت الشدة مع إيران

المواطن - متابعة

أكد قائد الجيش البريطاني، الجنرال نيك كارتر، الأربعاء، أن الوقت قد حان للتشدد في التعامل مع إيران، غداة سلسلة حوادث استهدفت حركة الناقلات العالمية تقول لندن إن طهران متورطة فيها.

سلوك متهور:

وصرح كارتر في مقابلة إذاعية: “ما نحتاج إلى القيام به، بشكل أساسي، هو تحميل إيران مسؤولية سلوكها المتهور للغاية”.

وأضاف قائد الجيش البريطاني: ” لقد ارتكبوا خطأ كبيرًا في الهجوم الذي قاموا به ضد سفينة ميرسر ستريت الأسبوع الماضي. لقد أدى إلى تدويل حالة اللعب في الخليج إلى حد كبير”.

ردع:

وتابع: “في النهاية علينا إعادة الردع لأن مثل هذا السلوك هو الذي يؤدي إلى التصعيد”.

وشدد على أن السلوك الإيراني في حال عدم ردعه “يمكن أن يؤدي ذلك بسهولة شديدة إلى سوء التقدير وسيكون ذلك كارثيًا للغاية على جميع شعوب الخليج والمجتمع الدولي”.

وبدأ الخبراء يتحدثون عن سيناريوهات للرد العسكري الدولي على إيران على خلفية استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية “ميرسر ستريت” في بحر العرب، قبل أيام.

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