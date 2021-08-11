قائد القوات الجويّة يكرّم طارق الحامدي

المواطن - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية في مكتبه اليوم ، لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه طارق حامدي، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، والمدرب منير ألفقير ،و قام سموه بتكريم البطل طارق حامدي بشهادة شكر وتقدير نظير تمثيله المشرف للوطن، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.

من جانبه قدّم رئيس الاتحاد الدكتور مشرف الشهري شكره وتقديره ودرع الاتحاد السعودي للكاراتيه لسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن/ تركي بن بندر بن عبد العزيز على هذا التكريم، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب.

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