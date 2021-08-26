قائد القوات المركزية الأمريكية: انتحاريان هاجما مطار كابل ومقتل 12 جنديًا أمريكيًا

المواطن - متابعة

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي مقتل 12 جنديًا أمريكيًا في هجوم انتحاري استهدف مطار كابل في أفغانستان.

وأضاف ماكينزي أن التفجيرين في كابل أعقبتهما معركة بالأسلحة، مشيرًا إلى أن عمليات الإجلاء من كابل ستتواصل رغم ما حدث.

وقوع عشرات الضحايا

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” في وقت سابق، أن انتحاريَين من داعش نفذا هجوم مطار كابل الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أمريكيون.

وبدوره، تبنى فرع تنظيم داعش في أفغانستان (والمعروف بـ”ولاية” خراسان) هذا التفجير الدامي.

وأفادت مصادر طبية أفغانية، الخميس، بسقوط 60 قتيلًا ونحو 143 جريحًا بتفجيري مطار كابل، فيما قالت واشنطن إن 12 جنديًا أمريكيًا قتلوا بالهجوم و15 آخرين أصيبوا.

داعش يتبنى الهجوم

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن عددًا من الجنود الأمريكيين سقطوا بين قتيل وجريح في الهجومين اللذين وقعا الخميس قرب مطار كابل.

وأعلن كيربي في بيان “نؤكد مقتل عدد من الجنود في الهجوم قرب مطار كابل، كما أصيب عدد آخر بجروح”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الانفجار الأول في مطار كابل نفذه انتحاري من داعش يرتدي سترة ناسفة.

وأفاد مصدر مطلع على تقارير الكونغرس بأن مسؤولين يتهمون جماعة خراسان بهجوم مطار كابل، بينما قال مصدر لـ”رويترز” إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم تغيير موعد الانسحاب من أفغانستان المقرر في 31 أغسطس الجاري.

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