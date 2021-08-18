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قائد القوات المشتركة المكلف يبحث سير العمليات العسكرية مع وزير الدفاع اليمني
في إطار التنسيقات المستمرة مع تحالف دعم الشرعية

قائد القوات المشتركة المكلف يبحث سير العمليات العسكرية مع وزير الدفاع اليمني

2021/08/18
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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قائد القوات المشتركة المكلف يبحث سير العمليات العسكرية مع وزير الدفاع اليمني
المواطن - الرياض

استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع بمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي.

قائد القوات المشتركة المكلف يبحث سير العمليات العسكرية مع وزير الدفاع اليمني

 

سير عمليات القوات المشتركة

وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.

قائد القوات المشتركة المكلف يبحث سير العمليات العسكرية مع وزير الدفاع اليمني

 

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

قائد القوات المشتركة المكلف يبحث سير العمليات العسكرية مع وزير الدفاع اليمني


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