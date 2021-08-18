‎الرئيسية
جديد الأخبار
قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي 1443
برامجه مرحلة مفصلية في مسيرة الضابط

قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي 1443

2021/08/18
الساعة 6:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي 1443
المواطن - واس

افتتح قائد معهد قوات الدفاع الجوي اللواء الركن عبدالله بن حسن الرباع العام التدريبي (1443هـ) والدورات المنعقدة بالمعهد.

رسالة وأهداف معهد قوات الدفاع الجوي

وقدم الرباع نصائح وإرشادات وتوضيح رسالة المعهد التعليمية, حاثًا الطلبة والدارسين على الجد والاجتهاد في العام التدريبي الجديد.
ثم تجول على الفصول الدراسية في جناح التكتيك والدراسات العامة والتقى بالدارسين في الدورات المتقدمة ضباط رقم (92،91), مؤكدًا أهمية الدورة التي تعد مرحلة مفصلية في مسيرة الضابط وانطلاقة تميز لقادة المستقبل.

معهد قوات الدفاع الجوي


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

أبطال قوات الدفاع الجوي يصدون عدوان المليشيات الحوثية على نجران وجازان فجرًا والرياض صباحًا

أثبتت قوات الدفاع الجوي السعودية كفاءتها وقدرتها على