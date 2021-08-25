قائمة اللقاحات المعتمدة في السعودية

المواطن - الرياض

بالتزامن مع السماح بعودة المقيمين من الدول التي تم تعليق القدوم منها بشرط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا بدأ الحديث يتزايد عن اللقاحات المعتمدة في السعودية والتي تتيح لمن حصل عليها دخول المملكة.

اللقاحات المعتمدة في السعودية

يذكر أن اللقاحات المعتمدة في السعودية هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

تحصين الفئة العمرية من 12-18

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاحي فايزر وموديرنا للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

السماح بعودة المقيمين المحصنين

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد أعلن أمس أنه تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها، للذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

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