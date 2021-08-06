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قاصدو الحرمين الشريفين يؤدون الجمعة الأخيرة من 1442 وسط أجواء إيمانية وروحانية
مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية

قاصدو الحرمين الشريفين يؤدون الجمعة الأخيرة من 1442 وسط أجواء إيمانية وروحانية

2021/08/06
الساعة 4:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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قاصدو الحرمين الشريفين يؤدون الجمعة الأخيرة من 1442 وسط أجواء إيمانية وروحانية
المواطن - الرياض

أدى قاصدو الحرمين الشريفين، اليوم آخر صلاة جمعة في العام الهجري 1442هـ، في أجواء روحانية مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

قاصدو الحرمين الشريفين يتوافدون مبكرًا

وعمّت الأجواء الإيمانية والروحانية المصلين، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لأداء الصلاة فيه، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، بنفوس مطمئنة خاشعة مفعمة بالإيمان، شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله العلي القدير أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

الحرمين الشريفين

 

تطبيق الإجراءات الوقائية في الحرمين الشريفين

ووفّرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام، من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة، من خلال وضع نقاط فرز للتأكد من أهلية المصلين، وحصولهم على المتطلبات اللازمة عبر تطبيق ” توكلنا “.

الحرمين الشريفين


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