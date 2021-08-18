قرار الأهلي المصري بعد الأخطاء التحكيمية

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء عن طلبه حكامًا أجانب في مباراة السوبر المصري وكأس مصر خلال موسم 2020/2021.

أبرز ما ذُكر في بيان الأهلي المصري

وجاء نصًا في بيان الأهلي: ” نطلب حكامًا أجانب لمبارياتنا في السوبر وكأس مصر ولا بد من حلول قاطعة مع لجنة الحكام، والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد، ولن نقبل بضغط المباريات بهذا الشكل”.

وأضاف البيان: ” لم نجد تفسيرًا لتكرار الأخطاء التحكيمية بمباريات الأهلي على وجه التحديد، التي أفقدته 15 نقطة في مسابقة الدوري وهو أمر يطرح العديد من التساؤلات”.

وجاء ذلك البيان بعدما رفض الحكم إبراهيم نور الدين وطاقم غرفة VAR في مباراة طلائع الجيش أمس الثلاثاء بـ الدوري المصري، احتساب هدف المدافع ياسر إبراهيم لاعب الأهلي في شباك طلائع الجيش حيث بينت الإعادة في أكثر من مناسبة أن الكرة هدف صحيح لـ الأهلي لكن الحكم وغرفة VAR رفضوا احتسابه.

وسقط الأهلي المصري بفخ التعادل السلبي ضد فريق طلائع الجيش ليصبح رصيد الأهلي 66 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن نادي الزمالك المتصدر.

مباراتان تفصل الزمالك عن لقب الدوري المصري

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على وادي دجلة أمس بهدف دون مقابل، ويحتاج للفوز في مباراتي سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي ليكون بطلًا لـ الدوري المصري موسم 2020/2021 دون النظر لنتائج النادي الأهلي في مباراتي المصري البورسعيدي والجونة.

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