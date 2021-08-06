قرار حاسم من مدرب الأهلي بسبب مواجهة أبها

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب الألباني بيسنك هاسي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، قرارًا حاسمًا حول مباراة أبها الودية التي تُلعب حاليًّا تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.

وذكر الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه في “تويتر” : “قرر المدرب هاسي إغلاق المواجهة الودية أمام أبها رافضًا بالوقت ذاته، نشر التشكيلة أو ملخص المباراة عبر الحساب الرسمي للنادي”.

متى انطلقت مباراة الأهلي وأبها ؟

وانطلقت المباراة اليوم الجمعة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

الراقي في مواجهة قوية ضد الفيصلي:

وسيواجه الراقي فريق الفيصلي بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 يوم 13 أغسطس الجاري، بينما يواجه أبها، نادي الشباب يوم الخميس 12 أغسطس بالجولة الأولى.

يذكر أن المدرب الألباني بيسنك هاسي كان تولى تدريب الفريق الكروي الأول بالراقي خلفًا للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

وكان الأهلي أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز الثامن بالموسم الماضي، حيث عانى الراقي من مشاكل إدارية أثرت فنيًّا على الفريق الكروي الأول، وأدت كذلك لاستقالة عبدالإله مؤمنة من رئاسة النادي.

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