قرار منتظر من إدارة آل معمر بعد مباراة النصر والتعاون

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن جمهور نادي النصر سيكون في انتظار قرار ناري من إدارة مسلي آل معمر، وذلك بعد مباراة النصر والتعاون المثيرة التي انتهت مساء اليوم الخميس بفوز العالمي بثلاثية لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جمهور النصر غاضب من مانو مينيز

وكان المدرب البرازيلي مانو مينيز تعرض لانتقادات لاذعة من قبل جمهور العالمي مع مطالب بإقالته وتعيين المدرب البرتغالي باولو فونسيكا مدرب نادي روما الإيطالي السابق.

وقد تُقرر الإدارة النصراوية إقالة المدرب مينيز رغم الفوز على التعاون مع الاعتماد على مدرب مؤقت على غرار نادي الاتحاد، لحين التعاقد مع مدرب مقبل لأصفر العاصمة.

وانتقد الجمهور النصراوي تغير التشكيل المستمر من قبل المدرب مانو مينيز بالإضافة إلى عدم استقراره على لاعب يشغل مركز الظهير الأيسر.

سيناريو مثير بـ مباراة النصر والتعاون

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، مع إهدار فرصة واحدة فقط من قبل اللاعب البرازيلي تاليسكا وُصفت بالخطيرة.

وفي الشوط الثاني من لقاء النصر والتعاون، تغير حال المباراة تمامًا حيث استمر العالمي في إهدار الكثير من الفرص عبر المغربي عبدالرزاق حمدالله والكاميروني فينسينت أبو بكر، ثم نجح التعاون في إحراز الهدف الأول بصورة مباغتة من ركلة جزاء عبر اللاعب الباراجوياني كاكو في الدقيقة الـ89.

لتزداد الإثارة وينجح العالمي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الـ91 عبر اللاعب أبو بكر.

واستمرت الإثارة متواصلة حتى الدقيقة الـ99 حيث نجح حمدالله في إضافة ثاني أهداف النصر في شباك التعاون، ثم أضاف الهدف الثالث للعالمي بالدقيقة الـ104 ليفوز العالمي بثلاثية لهدف وبشق الأنفس.

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