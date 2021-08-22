قراصنة يخترقون وزارة الخارجية الأمريكية

المواطن - متابعة

ذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية تعرضت لهجوم سيبراني وتقديرات حول حدوث خرق “خطير”.

وأضافت القناة، أن الهجوم السيبراني استهدف وزارة الخارجية الأمريكية قبل أسبوعين.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية تعرضت قبل أشهر، لخرق إلكتروني عالي المستوى قامت به مجموعة تسلل مدعومة من حكومة أجنبية، بحسب مصادر مطلعة في الولايات المتحدة وتمكنت من سرقة معلومات.

اختراق أمني خطير:

وأفاد أحد المصادر حينها، أن الاختراق كان خطيرًا لدرجة دفعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وفقا لفرانس برس.

وأشارت مصادر مطلعة بالولايات المتحدة إلى أن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات.

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