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قردة تثير الذعر في حي راقٍ بمصر
هدية من أب لنجله بمناسبة نجاحه

قردة تثير الذعر في حي راقٍ بمصر

2021/08/17
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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قردة تثير الذعر في حي راقٍ بمصر
المواطن - متابعة

كشف أحد سكان منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة المصرية أن القردة التي أثارت الذعر بين سكان المنطقة، هي هدية من أب لنجله بمناسبة نجاح الأخير في الشهادة الإعدادية.

تنقلت بين المنازل:

وأفادت صحيفة “الوطن” بأن عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تداولوا صورًا تظهر قردة تقفز وتلهو وتلعب عبر شرفات المنازل بمنطقة حدائق الأهرام للبحث عن طعام؛ ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

شكاوى واستغاثات:

وأرسل عدد كبير من سكان منطقة حدائق الأهرام شكاوى واستغاثات لحي الهرم ومحافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري للبت في الواقعة، وكشف حقيقة جلب القردة إلى المنطقة، ومحاسبة المتسبب في إثارة الذعر بين الأهالي.

 


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