قياس يفتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة

المواطن - الرياض

أعلن مركز قياس فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة (ورقي – طالبات).

رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة:

وأكد المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أنه سيتاح التسجيل للطلاب يوم 4/ 8/ 2021م ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: هنا.

مواعيد وشروط التسجيل:

وبحسب موقع قياس، سيتاح التسجيل باختبار القدرات العامة بنسخته الورقية حسب المواعيد والشروط التالية:

يبدأ التسجيل للطالبات في 02/ 08/ 2021م، وسيتاح فقط لطالبات الصف الثالث ثانوي لمدة أسبوع ثم يتاح للجميع.

يبدأ التسجيل للطلاب في 04/ 08/ 2021م وسيتاح فقط لطلاب الصف الثالث ثانوي لمدة أسبوع ثم يتاح للجميع.

إجراءات احترازية:

وشدد المركز على ضرورة الأخذ بالاحترازات الصحية واتباعًا للإرشادات الواردة من وزارة الصحة، فيجب ارتداء الكمام وتحميل تطبيق توكلنا عند الحضور لمقر الاختبار وأن تكون حالة الوضع الصحي في تطبيق توكلنا إما محصن أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعاف.

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