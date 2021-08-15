كابل نيوز : طائرة رئيس أفغانستان أشرف غني تحط في عمان

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام أفغانية أن طائرة الرئيس الأفغاني أشرف غني هبطت في سلطنة عمان.

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اشرف غنی عمان ته تللی.

اشرف غنی، رولا غنی، محب او فضلی په الوتکه کې نن لومړی تاجکستان او وروسته عُمان ته تللي او اوس هماغلته دي. — KABUL NEWS (@kabulnewstv) August 15, 2021

وقالت قناة كابل نيوز في تغريدة لها عبر تويتر: سافر أشرف غني ورولا غني ومحب وفضلي أولًا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان، وهم الآن هناك.

رئيس أفغانستان يغادر كابل:

وكان رئيس أفغانستان قد غادر العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأحد، بعد دخول قوات طالبان إليها وتخلي عناصر الأمن والشرطة عن مهامهم في حماية المقرات الحكومية.

ودخلت عناصر طالبان العاصمة الأفغانية اليوم دون مقاومة تذكر وسيطرت على القصر الرئاسي، فيما تم الإعلان عن تأسيس مجلس تنسيقي لضمان انتقال السلطة بشكل سلمي.

السيطرة على كابل:

وقالت الحركة: إن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها بعد هروب رجال الأمن وتخليهم عن مواقعهم.

وأعلنت الحركة سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أنحاء متفرقة من أفغانستان دون مؤشرات على مواجهة مسلحيها أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، تشكيل مجلس تنسيقي للعمل على ضمان نقل السلطة في البلاد بشكل سلمي.

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