كاريلي: جئنا إلى المغرب لحصد البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي استعداد الاتحاد جيدًا لنهائي البطولة العربية، مؤكدًا أنه جاء إلى المغرب بهدف التتويج باللقب.

كاريلي يستهدف التتويج باللقب

ويُقام نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” بين العميد والرجاء، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

وقال كاريلي: “معنويات لاعبي فريقي ممتازة قبل نهائي الغد أمام الرجاء، خاصةً بعد الفوز الأخيرة أمام الرائد.. نحن جئنا إلى هنا من جدة لتحقيق هذه الكأس وإهدائها لجماهيرنا”.

وتابع المدير الفني تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد الرجاء المغربي قائلًا: “آخر بطولة خارجية حققها الاتحاد في 2005، وأسعى برفقة اللاعبين لتحقيق البطولة العربية”.

تأثير غياب أحمد حجازي

وكان أحمد حجازي قد حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة الاتحاد ضد الشباب في إياب الدور نصف النهائي، ليتأكد غيابه عن نهائي البطولة العربية، وحاولت إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي رفع الإنذار ومشاركته، ولكنها لم تنجح.

وعن تأثر العميد بغياب المصري الدوي أحمد حجازي، قال المدرب البرازيلي: “غياب حجازي لن يكون مؤثرًا بشكل كبير، الاتحاد يمتلك مدافعين مميزين، وأشكره على التواجد معنا بالمغرب لمساندة زملائه”.

وفي ختام تصريحاته، قال فابيو كاريلي: “أنا أعرف الأندية المغربية ولعبت معهم عندما كنت أدرب في البرازيل بكأس العالم للأندية، وطريقة لعبهم على الكرات الطويلة”.

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