كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد رسميًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي- قبل قليل- عن تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي السابق.

وذكر الحساب الرسمي لـ مان يونايتد عبر الإنترنت أن رونالدو وافق على العودة إلى صفوف مان يونايتد وذلك قبل نهاية مسيرته، حيث من المتوقع بقائه مع الفريق لمدة عامين.

إنجازات كريستيانو رونالدو:

وكان رونالدو حقق الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في خمس مناسبات كما فاز من قبل بـ 5 ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا بواقع بطولة مع اليونايتد و 4 بطولات مع نادي ريال مدريد.

يذكر أن رونالدو كان رحل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد في صيف 2009، لينضم إلى ريال مدريد الإسباني، ثم بعد ذلك مكث مع الريال لمدة 9 سنوات حتى صيف 2018، ليعود بعدها إلى صفوف فريق اليونايتد، الذي انضم له أول مرة في صيف عام 2003 قادمًا من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

رونالدو رحل عن اليوفي قبل نهاية عقده بموسم:

وكان عقد رونالدو صاحب الـ36 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من المفترض نهايته في صيف عام 2022، ولكنه أبدى رغبته في عدم الاستمرار هذا الموسم.

وغادر كريستيانو رونالدو، ظهر اليوم، مدينة تورينو الإيطالية، بعدما تأكد رحيله عن يوفنتوس، قبل أن يوقع لفريق مانشستر يونايتد.

وذكر الصحافي الشهير بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، جيانلوكا دي مارزيو، أن رونالدو تواجد، منذ، على متن طائرة، مشيرًا إلى أن النجم البرتغالي غادر تورينو في إيطاليا دون تحديد وجهته.

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