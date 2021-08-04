كريستيان إريكسن يزور إنتر ميلان

المواطن - مروة نبيل

زار الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن مقر ناديه إنتر ميلان الإيطالي، وذلك للمرة الأولى منذ تعرضه للأزمة الصحية الأخيرة.

📹 | VIDEO Eriksen back at the Suning Training Centre 👇pic.twitter.com/J35TO1EPRZ — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) August 4, 2021

إريكسن يتعرض لأزمة مفاجئة في يورو 2020

وكان كريستيان إريكسن قد تعرض لسقوط مروع خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وأكد طبيب المنتخب أنه تعرض لسكتة قلبية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وغاب إريكسن صاحب الـ29 عامًا عن بقية مباريات المنتخب الدنماركي الأول لكرة القدم في “يورو 2020″، وتحوم الشكوك حول اعتزاله اللعب بشكل نهائي.

كريستيان إريكسن في الإنتر

ونشر حساب نادي إنتر ميلان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لزيارة كريستيان إريكسن لمقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حيث التقى بالجهاز الفني واللاعبين وحفزهم قبل انطلاق الموسم.

وذكر إنتر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي أن لاعب الوسط الدنماركي التقى مسؤولي إدارة النادي والمدرب وزملائه في الفريق وباقي أعضاء الجهازين الفني والإداري، كما أوضح إنتر أن إريكسن يعمل بشكل جيد ويتمتع بحالة بدنية وذهنية جيدة.

وأضاف نادي إنتر ميلان في بيانه: “كريستيان إريكسن سيواصل العمل على برنامج التعافي مع أطباء من الدنمارك في العاصمة كوبنهاجن، لكنه سيظل أيضا تحت أنظار الطاقم الطبي لإنتر ميلان”.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، مشواره في الكالتشيو هذا الموسم بمواجهة جنوى يوم 21 من شهر أغسطس الجاري.

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