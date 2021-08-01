كفاءة الطاقة: صيانة التكييفات تزيد من كفاءتها التشغيلية

المواطن - الرياض

دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى التعامل الصحيح والمثالي مع أجهزة التكييفات، سواء في المنازل أو الشركات. وقال: إن صيانة التكييفات بصفة دائمة تزيد من كفاءتها التشغيلية، بأقل طاقة ممكنة.

غسل وتنظيف التكييف:

وأكد المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أهمية غسل وتنظيف الوحدة الخارجية مرة كل عام على الأقل، وتحديدًا قبل أن تعمل في فصل الصيف، للتأكد من أنها مؤهلة للعمل بكامل طاقتها.

اختيار تكييف موفر:

وفي سياق آخر، يلجأ البعض لشراء أجهزة التكييف في هذه الفترة ولهذا يجب البحث عن جهاز تكييف يحمل “بطاقة كفاءة الطاقة” بما لا يقل عن سبع نجمات لمكيف الإسبليت، وخمس نجمات لمكيف الشباك الذي يقل عن 24 ألف وحدة، وأنه كلما زاد عدد النجمات على بطاقة الكفاءة، زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

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