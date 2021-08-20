كورونادو ينتظر الظهور الأول مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

ينتظر البرازيلي إيغور كورونادو الظهور الأول بقميص فريق الاتحاد ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية.

كورونادو جاهز للمشاركة

وأكد المدير الفني لنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي جاهزية اللاعب للمشاركة، وقال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة النهائية، قبل قليل: “كورونادو جاهز للمباراة وسيتواجد في لقاء الغد أمام الرجاء.. هو يمتلك الرغبة الكبيرة لتحقيق البطولة مع الاتحاد”.

ونجح العميد في التعاقد رسميًّا مع إيغور كورونادو، لمدة موسمين حتى عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، وأصبح جاهزًا للمشاركة مع العميد بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

نهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن يُقام نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” بين العميد والرجاء، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

ويحظى العميد بقيادة مدربه فابيو كاريلي بدعم كبير رسمي وجماهيري قبل مباراة الاتحاد والرجاء المغربي، وتنتظره مكافآت كبيرة من مجلس الإدارة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ في حالة الفوز باللقب.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة