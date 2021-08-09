كويكب مليء بمعادن ثمينة يجعل كل شخص على الأرض مليارديرًا!

المواطن - متابعة

اكتُشف كويكب مليء بالعديد من المعادن الثمينة عام 1852، وتبلغ قيمة الثروة التي يحتويها أكثر من 10000 كوادريليون دولار بحيث يصبح كل شخص على الأرض مليارديرًا.

وذكرت قناة “الغد”، في تقرير مصور لها، أن فريقًا من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يستعد للقيام بمهمة تتعلق بدراسة الكويكب في أغسطس 2022.

وصول المركبة:

المركبة الفضائية ستصل إليه بعد 4 سنوات من لحظة انطلاقها أي في 2026، وحال نجاح المهمة سيكون أول اكتشاف لعالم المعادن بدلًا من الصخور والجليد.

واستعانت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بفريق من العلماء في كاليفورنيا لمساعدتها على فهم خصائص هذا الكويكب، الصخرة المعدنية الضخمة تقع بين المريخ والمشترى، ويعتقد أنه بقايا كوكب دمر بسبب الاصطدامات مع تشكل المجموعة الشمسية.

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