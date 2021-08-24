المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة العديد من النصائح بشأن كيفية اختيار الحقيبة المدرسية.

كيف تختار الحقيبة المدرسية؟#ادرس_بصحة#صحتي_في_مدرستي pic.twitter.com/D1Wk1TZP2p — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 23, 2021

اختيار الحقيبة المدرسية:

وقالت الوزارة عبر مقطع فيديو توعوي نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن اختيار الحقيبة المدرسية يتضمن التأكد من أن حجم الحقيبة ليس أعلى من الكتف ولا تحت الظهر، على أن تكون بحزامين مبطنين للكتف، ولا يزيد وزنها على 10% من وزن الطالب.

وشددت الصحة على أنه يجب مراعاة أن الحقيبة تأخذ الكتب المطلوبة بالجدول الدراسي اليومي واختيارها بجيوب متعددة لتوزيع الوزن، وفي حالة حمل الحقيبة يتم ثني الركبة وحملها بظهر مستقيم.

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