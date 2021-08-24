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كيف تختار الحقيبة المدرسية؟
حجمها ليس أعلى من الكتف

كيف تختار الحقيبة المدرسية؟

2021/08/24
الساعة 1:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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كيف تختار الحقيبة المدرسية؟
المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة العديد من النصائح بشأن كيفية اختيار الحقيبة المدرسية.

اختيار الحقيبة المدرسية: 

وقالت الوزارة عبر مقطع فيديو توعوي نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن اختيار الحقيبة المدرسية يتضمن التأكد من أن حجم الحقيبة ليس أعلى من الكتف ولا تحت الظهر، على أن تكون بحزامين مبطنين للكتف، ولا يزيد وزنها على 10% من وزن الطالب.

وشددت الصحة على أنه يجب مراعاة أن الحقيبة تأخذ الكتب المطلوبة بالجدول الدراسي اليومي واختيارها بجيوب متعددة لتوزيع الوزن، وفي حالة حمل الحقيبة يتم ثني الركبة وحملها بظهر مستقيم.


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