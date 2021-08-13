كيف يخدم برنامج ريف قطاع الثروة السمكية بالسعودية؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج ريف كيف يخدم قطاع الثروة السمكية في المملكة؟

محاور دعم القطاع:

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إن المحاور التي يعتمد عليها في مجال تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك تدور حول تطوير مجالات وتقنيات الاستزراع السمكي ورفع الإنتاجية، وكذلك تطوير خدمات الإرشاد والدعم الفني لصغار الصيادين وملاك مزارع الأسماك الصغيرة.

إنشاء وتطوير المرافئ:

وأيضًا، إنشاء وتطوير مرافئ للصيادين، وإنشاء جمعيات تعاونية لصغار الصيادين وأخرى لأصحاب المزارع السمكية الصغيرة وتفعيلها في خدمة القطاع، مع تشجيع رواد العمل الشباب للدخول في الاستزراع وإنشاء حاضنات.

ما هو برنامج ريف ؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف البرنامج:

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

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