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لاعبو الاتحاد يستهدفون اللقب الثاني
ضمن منافسات البطولة العربية

لاعبو الاتحاد يستهدفون اللقب الثاني

2021/08/18
الساعة 2:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لاعبو الاتحاد يستهدفون اللقب الثاني لاعبو الاتحاد
المواطن - مروة نبيل

يسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لإسعاد الجماهير، والتتويج بلقب البطولة العربية على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

الاتحاد ضد الرجاء

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، يوم 21 من شهر أغسطس الجاري.

ووصلت بعثة العميد برئاسة أنمار الحائلي، مساء أمس الثلاثاء، إلى المغرب، استعدادًا لنهائي البطولة العربية، وسط استقبال رسمي في المطار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد
بعثة الفريق – المصدر @ittihad

اللقب العربي الثاني

وشارك الاتحاد في 13 نسخة من البطولات العربية، إلا أن المشاركة الأبرز كانت في دوري أبطال العرب لموسم 2004/ 2005، عندما نجح في الفوز باللقب على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي.

 

البطولة العربية
لاعبو العميد

وتألق العميد بشكل لافت طوال منافسات البطولة، حيث تمكن من تصدر المجموعة الثانية التي كانت تضم فرق؛ غزل المحلة المصري، وفاق سطيف الجزائري، والأهلي القطري، بعدما حصد 13 نقطة، من الفوز 4 مرات والتعادل مرة والخسارة مرة.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال العرب، وفاز ذهابًا بهدفين دون رد، وكرر تفوقه عليه إيابًا وتجاوزه بهدفين مقابل هدف، ليتوج باللقب.

الاتحاد
محمد نور يرفع الكأس


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